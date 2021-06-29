إيران تنتقد عدم إدراج إسرائيل والتحالف العربي على اللائحة الأممية السوداء لـ"منتهكي حقوق الأطفال"

انتقد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، عدم إدراج إسرائيل و"التحالف العربي" بقيادة السعودية على اللائحة السوداء لـ"منتهكي حقوق الأطفال".

وقال تخت روانجي في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول "الأطفال والاشتباكات المسلحة" إنه "من المقلق جدا أنه وفقا للتقرير السنوي للأمين العام حول الأطفال والاشتباكات المسلحة في العام 2020 استمر العنف وانتهاك حقوق الأطفال في الاشتباكات المسلحة وللأسف أن الكثير من هذه الحالات وقع في جوارنا، من أفغانستان حتى اليمن وفلسطين".

وتابع أن "منظمة الأمم المتحدة أكدت مصرع وإصابة 194 طفلا في اليمن عام 2020 من قبل قوات ما يسمى بالتحالف الداعم للشرعية في اليمن (التحالف العربي) والذي جاء في التقرير السنوي للأمين العام أيضا. في 22 يونيو 2021 شهد اليمن تظاهرة للأطفال في أنحاء البلاد والذي ذكر خلاله أنه على مدى أكثر من 6 أعوام منذ بدء هجمات التحالف استشهد أكثر من 3500 طفل يمني وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين وتيتم الآلاف وتشرد الملايين من ديارهم كما أعربوا عن استيائهم الشديد تجاه منظمة الأمم المتحدة لعدم تبيانها في تقاريرها بصورة صحيحة الانتهاك الشديد لحقوق الأطفال اليمنيين".

وأردف أنه "رغم ذلك فإن الانتهاكات الأكثر منهجية وتعسفا لحقوق الأطفال في الشرق الأوسط تجري من قبل الكيان الإسرائيلي. وفق التقرير السنوي للمدير العام جرت في العام 2020، 1031 حالة عنف ضد 340 طفلا فلسطينيا من ضمنها مصرع 11 وإصابة 324 بالإعاقة واعتقال 361 آخرين إضافة إلى 30 هجوما على المدارس والمستشفيات من قبل القوات الإسرائيلية".

وأضاف تخت روانجي: "خلال حرب الأيام الـ11 الوحشية والشاملة على قطاع غزة في مايو 2021، قتلت القوات الإسرائيلية 253 فلسطينيا من ضمنهم 66 طفلا وفي حالة واحدة منها دفن 13 فردا من أسرة كبيرة واحدة تحت الأنقاض غالبيتهم كانوا أطفالا وحتى كان هنالك طفل رضيع بينهم، كما أن القوات الإسرائيلية دمرت 30 مركزا صحيا ونحو 50 مدرسة".

واعتبر أن "هذه الممارسات الوحشية هي مثال لإبادة النسل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي تنتهك المبادئ الدولية الأساسية وتتبعها مسؤولية دولية على الكيان الإسرائيلي تجاه هذه الجرائم لذا يجب محاكمة مسؤولي هذا الكيان لارتكابهم مثل هذه الجرائم الشنيعة".

المصدر: "إرنا"