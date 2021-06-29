كوبا توسع نطاق تجارب لقاح محلي الصنع ضد كورونا

قام معهد فينلي الكوبي للقاحات بتوسيع نطاق تجارب اللقاح المحلي الصنع "سوبيرانا 02" لتشمل الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 3 و11 سنة.

وقام موظفو المعهد بتطعيم أول مجموعة من الأطفال بين 3 و11 سنة من العمر. وتضم المجموعة الأولى 25 طفلا، وفي المرحلة الثانية 150 طفلا.

ويأتي ذلك بعد المرحلة الأولى من التجارب على الأطفال بين 12 و18 سنة من العمر التي لم تظهر أي آثار جانبية في الأسبوع الأول بعد التطعيم.

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ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من التجارب في هذه الفئة هذا الأسبوع.

وخلال التجارب يتلقى الأطفال 3 جرعات من اللقاح بفارق زمني 28 يوما. وتجري التجارب بشكل مفتوح دون استخدام الدواء الوهمي (placebo).

وكانت مؤسسة "بيو كوبا فارما" للأدوية قد أعلنت أن لقاح "سوبيرانا 02" المحلي الصنع حقق فاعلية نسبتها 62%، مشيرة إلى أن الفاعلية قد تزداد مع استخدام 3 جرعات بدلا من جرعتين.

وبشكل عام قام العلماء الكوبيون بتطوير 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"