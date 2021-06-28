مسح: لدى نصف المراهقين في مومباي أجسام مضادة لفيروس كورونا

قال مسؤول هندي إن نصف المراهقين دون سن الثامنة عشرة في مومباي تعرضوا لفيروس كورونا وطوروا أجساما مضادة مما يعزز الأمل في تكوين حماية من كوفيد-19 بين أفراد تلك الفئة العمرية.

والأرقام مستقاة من مسح أجرته الحكومة في عاصمة الهند المالية في الفترة بين أبريل ومنتصف يونيو، حين كانت البلاد في ذروة موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا أودت بحياة الآلاف.

وقال سوريش كاكاني مفوض مجلس مومباي الذي أشرف على المسح: "هذه أنباء سارة لأنها تظهر أن نصف السكان تحت الثامنة عشرة لديهم حماية من كوفيد-19".

وأوضح أن نحو 1.5 مليون من سكان مومباي البالغ عددهم 12.8 مليون نسمة دون سن الثامنة عشرة ولم يحصل أي منهم على اللقاحات الواقية من الفيروس، مشيرا إلى أن مومباي ستكرر المسح كل ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة اليوم الاثنين أن الهند سجلت 46148 إصابة جديدة بكوفيد-19 و979 وفاة جراء المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ورصدت الهند إجمالا 30.27 مليون حالة إصابة و396730 وفاة منذ بدء الجائحة.

المصدر: "رويترز"