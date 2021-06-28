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إلهان عمر: كل مهاجر غير شرعي يجب أن يكون لديه طريق للحصول على الجنسية الأمريكية

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إلهان عمر: كل مهاجر غير شرعي يجب أن يكون لديه طريق للحصول على الجنسية الأمريكية
Reuters
النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر
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قالت النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، إن كل مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة يجب أن يكون لديه طريق للحصول على الجنسية الأمريكية.

وقالت عمر في تغريدة عبر "تويتر": "يجب أن نخلق طريقا للحصول على الجنسية لجميع الأشخاص غير المسجلين الذين يعيشون هنا... نشطاء CHIRLA كانوا يصومون منذ أيام دعما للفكرة".

وقدر مركز "بيو" للأبحاث في أبريل أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة استقر عند 10.5 مليون في عام 2017، مشيرا إلى أن نسبة متزايدة من الأجانب غير الشرعيين أتوا إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني لكنهم تجاوزوا مدة تأشيراتهم.

ووفقا لبيانات من إدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP) ، فإن الوكالة "واجهت 178622 شخصا يحاولون الدخول" على طول الحدود الجنوبية الغربية في أبريل من هذا العام وحده، بزيادة 3٪ عن مارس.

المصدر: "فوكس نيوز"

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