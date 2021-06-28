سلطات أبو ظبي تحصر الدخول إلى مجموعة أماكن خاصة على الملقحين ضد كورونا فقط

أعلنت سلطات أبو ظبي، اليوم الاثنين، أنها قررت حصر الدخول إلى مجموعة أماكن عامة ومنها المدارس والمراكز التجارية والمطاعم والصالات الرياضية فقط على الملقحين ضد فيروس كورونا.

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وأفادت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في إمارة أبو ظبي باعتمادها حصرية دخول عدد من الأماكن العامة على المطعمين وذلك بدءا من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021.

وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت وفق استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة فيروس كورونا واستكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، كما أنها تأتي بعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.

وأوضحت اللجنة أن المرحلة الأولى من القرار تشمل مجموعة من الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق كمتاجر بيع الأغذية والمشروبات والبضائع وتوفير الخدمات بكافة أشكالها، مع استثناء منافذ الغذاء والمستلزمات الأساسية كمحلات السوبرماركت والصيدليات.

كما تشمل المرحلة الأولى الصالات والأنشطة الرياضية والنوادي، والمنتجعات الصحية والمتاحف والمراكز الثقافية والمراكز والمدن الترفيهية بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد والمدارس العامة والخاصة والحضانات في الإمارة.

وذكرت اللجنة أن "القرار لا ينطبق على غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة والتي تظهر حالتهم على تطبيق الحصن، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاما".

المصدر: RT