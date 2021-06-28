مئات الباكستانيين يقتحمون مركزا طبيا طلبا للتطعيم ضد كورونا

اقتحم مئات الباكستانيين مركزا عاما للتطعيم في العاصمة إسلام أباد، اليوم الاثنين، للمطالبة بأخذ لقاحات كورونا، على الرغم من استمرار انخفاض عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن معظم المقتحمين الذين طالبوا بالحصول على التطعيم هم من العاملين في الخارج، وخاصة في دول الخليج، حيث يجب عليهم أخذ لقاح "أسترازينيكا"، الذي يصعب العثور عليه في باكستان، حتى يتمكنوا من السفر إلى هذه البلدان.

وقال الضابط البارز فاروق أمجد بتار لوكالة "فرانس برس"، إن "لدينا قدرة محدودة للغاية هنا، لكن في الأيام الأخيرة غمر المركز بأشخاص يريدون السفر إلى الخارج".

وتلقى نحو 12 مليون باكستاني جرعة واحدة من اللقاحات الصينية المضادة لكورونا. في حين أن دول الخليج تطلب تطعيم العمال الأجانب بلقاحي "أسترازينيكا" أو "فايزر".

المصدر: "أ ف ب"