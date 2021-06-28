نشطاء: مصرع 40 مهاجرا إفريقيا جراء غرق سفينة كانت تقلهم إلى جزر الكناري

أفاد نشطاء حقوقيون إسبان بأن 40 مهاجرا إفريقيا لقوا مصرعهم جراء غرق قارب كان يقلهم نحو جزر الكناري الإسبانية.

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وقالت هيلينا مالينو، رئيسة منظمة Caminando Fronteras غير الحكومية، في تغريدة على "تويتر" إن مركب صيد تمكن من إنقاذ 22 شخصا، فيما لقي 40 شخصا مصرعهم غرقا، ومن بينهم طفلان وعشر نساء، بعدما انقلب قاربهم".

وتقول المنظمة التي تدافع عن حقوق المهاجرين، إن ما لا يقل عن 1851 شخصا فقدوا حياتهم العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري التي تعيش أسوأ أزمة هجرة منذ العام 2006. كشف موقع "مهاجر نيوز" أنه رغم الحوادث المميتة فقد وصل إلى جزر الكناري، منذ بداية العام الحالي وحتى 15 يونيو، 5734 مهاجرا، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، وهو ضعف عدد المهاجرين الوافدين خلال الفترة نفسها من العام 2020.

المصدر: "نوفوستي" + وسائل إعلام