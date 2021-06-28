ترامب منتقدا المدعي العام الأمريكي السابق: كان مخيبا للآمال

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المدعي العام ووزير العدل الأمريكي السابق، ويليام بار، بعد أن وصفه مزاعم ترامب المتكررة بشأن تزوير انتخابات 2020 بأنها "هراء".

وقال ترامب في بيان صدر في وقت متأخر يوم أمس الأحد: " بار كان مخيبا للآمال بكل ما في الكلمة من معنى... بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي لبار الذي كان النائب العام، أي محامي الرئيس، أن يتحدث".

وأضاف: "بدلا من القيام بعمله، فعل العكس وأمر العاملين في وزارة العدل بعدم التحقيق في الانتخابات. تماما كما فعل مع تقرير مولر والتستر على هيلاري (كلينتون) وروسيا.. إنهم لا يريدون التحقيق في الوقائع الحقيقية. ساعد ضعف بار في تسهيل التستر على جريمة القرن، Rigged 2020 الانتخابات الرئاسية!".

وفي مقتطف نشر حديثا من كتاب جوناثان كارل، مراسل ABC News بعنوان"Betrayal"، قال بار إنه "إذا كان هناك دليل على أي عملية احتيال في انتخابات 2020، لم يكن لدي دافع لقمعه. لكن شكوكي طوال الوقت كانت تشير إلى أنه لا يوجد شيء (تزوير) هناك.. كل هذا هراء".