بريطانيا.. حريق كبير يندلع قرب محطة مترو بجنوب لندن

قالت فرقة الإطفاء بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، إن حريقا هائلا اندلع قرب محطة مترو بجنوب لندن، ما أدى إلى تحويل مسار القطارات.

وقالت الشرطة إن 10 سيارات إطفاء تتصدى للحريق الذي اندلع في أحد الممرات بالقرب من منطقة "إيليفنت آند كاسل" في جنوب لندن.

وأظهرت لقطات فيديو على "تويتر" انفجارا وكرة من النار مندلعة من الممر.

وأفاد مراسلنا بأن نشوب الحريق قد يكون بسبب عطل ميكانيكي في أحد المحركات المشغلة للكهرباء بالمحطة، فيما لا توجد أي إشارة لوقوع ضحايا أو مصابين جراء الحادث.

🔥🇬🇧 ALERTE INFO - 70 pompiers sont déployés en raison de l'important #incendie à la gare de métro "Elephant and Castle", à #Londres. Les secours appellent à éviter la zone. (London Fire) pic.twitter.com/22wGWbNe2n vía @FocusFR_ — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) June 28, 2021

المصدر: وكالات + RT