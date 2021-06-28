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واشنطن: 10 آلاف من مقاتلي "داعش" ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات "قوات سوريا الديمقراطية"

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واشنطن: 10 آلاف من مقاتلي
Reuters POOL
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
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كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن 10 آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

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وخلال كلمة في افتتاح اجتماع في روما لتجديد الجهود الدولية لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي، أكد أنتوني بلينكن أن "الولايات المتحدة تواصل حث الدول، بما في ذلك أعضاء التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، على إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم، وإعادة تأهيلهم أو محاكمتهم".

وأضاف: "هذا الوضع ببساطة لا يمكن الدفاع عنه، ولا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشيرا إلى أن "هناك عنصرا رئيسيا آخر لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل دائم، يتطلب التصدي لتهديدات التنظيم خارج العراق وسوريا، وتحديدا في إفريقيا".

المصدر: "رويترز"

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