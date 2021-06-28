"الحشد الشعبي" يتوعد بـ"الثأر" لمقتل عدد من عناصره بالغارات الأمريكية على العراق وسوريا

أكدت مصادر مسؤولة من "الحشد الشعبي" العراقي سقوط عدد من القتلى والجرحى في قوات الحشد، نتيجة الغارات التي نفذها سلاح الجوي الأمريكي فجر اليوم على مواقع في العراق وسوريا.

ونقلت وكالة "رووداو" الكردية عن اللواء بالحشد الشعبي، أحمد المكصوصي، تأكيده "مقتل مجموعة من عناصر الحشد بضربات جوية أمريكية الليلة الماضية"، مشيرا إلى جهوزية الحشد "للرد وأخذ الثأر".

وقال المكصوصي، وهو نائب الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" المنتمية للحشد، أيضا في بيان، إن الضربة أدت "لاستشهاد كوكبة من المقاتلين الأبطال، وأننا أبناء اللواء الرابع عشر نعزي أنفسنا وعوائلنا الكريمة بفقد أحبتنا ومجاهدينا الأبطال".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لمليشيات موالية لإيران" في موقعين، واحد داخل سوريا وآخر في العراق.

المصدر: رووداو