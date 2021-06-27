السفير الأمريكي في موسكو: نأمل في عودة عمل بعثاتنا في روسيا إلى طبيعته بعد قمة بايدن - بوتين

أعرب السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان، اليوم الأحد، عن أمله في عودة عمل البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا إلى طبيعته بعد قمة رئيسي البلدين في جنيف السويسرية.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة أجرتها معه قناة "دوجد" التلفزيونية الروسية، قال الدبلوماسي: "نعتزم على العمل بشكل جدي مع زملائنا ومع أصدقائنا في وزارة الخارجية (الروسية) من أجل.. تهيئة الظروف لوجودنا الدبلوماسي في روسيا، وكذلك - وهو ما آمل فيه - من أجل إعادة البعثات الدبلوماسية التي كانت موجودة لدينا قبل سنوات قليلة".

وأضاف ساليفان أنه يعتزم مناقشة عمل السفارة الأمريكية في موسكو مع سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الأسبوع المقبل.

وأكد السفير أن الولايات المتحدة وروسيا تتعاون لتسوية المشاكل مع إصدار التأشيرات، مضيفا: "لقد اتفق الرئيسان على أن من مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا أن تكون لدينا منصتان دبلوماسيتان مستقرتان في عاصمتينا وفي مدن أخرى في بلدينا حيث توجد قنصليات، من أجل تنفيذ العمل الدبلوماسي المهم التي يجب أن تنفذه الدولتان الكبيرتان المهمتان مثل الولايات المتحدة وروسيا. وتعتبر خدمة إصدار التأشيرات جزءا هاما من هذا العمل".

المصدر: وكالات روسية