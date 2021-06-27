أبخازيا تستأنف حركة القطارات بعد حادث تصادم قطار وحفارة

استأنفت جمهورية أبخازيا الحركة في سكك الحديد في أراضيها، بعد حادث تصادم قطار ركاب وحفارة، وقع أمس السبت.

وأفادت وسائل إعلام بأن القطار السريع الذي كان في طريقه من موسكو إلى عاصمة جمهورية أبخازيا، سوخوم، تصادم في الساعة 16:45 أمس السبت بحفارة كانت تقوم بأعمال الترميم على طول مسار القطار، بالقرب من مدينة غاغري الأبخازية.

وأضافت أنه لم يتضرر أي أحد من ركاب القطار ،في الحادث، كما لم يخرج القطار عن مساره.

المصدر: سبوتنيك