الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لتقديم اللقاح للولايات المتحدة الأمريكية

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن بلاده مستعدة لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت تعاني من نقص في اللقاح.

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وأضاف قائد الحرس الثوري في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "نعد الأمريكيين بالتوصل إلى إنتاج كل ما يفرضون الحظر عليه، ومن ثم تقديمه لهم".

وتابع: "أعد الإيرانيين أن خطواتنا في التقدم لن تتوقف، وسيشهد شعبنا ثمار صموده".

وأقيمت صباح اليوم الأحد، بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني مراسم لإزاحة الستار عن لقاح "نورا" الذي صنعته جامعة بقية الله "عج" للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، وبدء الدراسات السريرية على هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: RT