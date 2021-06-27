 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لتقديم اللقاح للولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لتقديم اللقاح للولايات المتحدة الأمريكية
Reuters
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpgo

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن بلاده مستعدة لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت تعاني من نقص في اللقاح.

إقرأ المزيد
إيران: لدينا مسيرات يصل مداها إلى 7000 كيلومتر
إيران: لدينا مسيرات يصل مداها إلى 7000 كيلومتر

وأضاف قائد الحرس الثوري في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "نعد الأمريكيين بالتوصل إلى إنتاج كل ما يفرضون الحظر عليه، ومن ثم تقديمه لهم".

وتابع: "أعد الإيرانيين أن خطواتنا في التقدم لن تتوقف، وسيشهد شعبنا ثمار صموده".

وأقيمت صباح اليوم الأحد، بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني مراسم لإزاحة الستار عن لقاح "نورا" الذي صنعته جامعة بقية الله "عج" للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، وبدء الدراسات السريرية على هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا