طهران: لن نقدم صور مواقع نووية لوكالة الطاقة الذرية لأن الاتفاق انتهى

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن طهران لن تقدم أبدا صور بعض المواقع النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.

إقرأ المزيد

وأضاف قاليباف: "بعد مضي 3 شهور لم يتم تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة، ولم يتم تسليمها تسجيلات كاميرات المراقبة، وهي لا تزال بحوزة إيران، وقانون البرلمان الإيراني يتم تطبيقه بدقة".

وجاءت تصريحات قاليباف، خلال اجتماع البرلمان الإيراني ردا على تصريحات النائب في البرلمان، علي رضا سليمي، حيث قال الأخير: "لقد منحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة أشهر وفقا للقانون البرلماني، ومددت هذه الفرصة لشهر آخر، لكن الآن هذه الفرصة انتهت منذ ثلاثة أيام، وعلينا الدفاع عن ما تضمنه قرار البرلمان".

ومن جهته لم يؤكد قاليباف، الذي هو إيضا عضو في مجلس الأمن القومي الإيراني، إن كان المجلس قرر تمديد الاتفاق أم لا.

المصدر: RT