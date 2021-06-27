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ترامب يقارن الانتخابات الأمريكية لعام 2020 بالانتخابات الأوكرانية لعام 2004

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ترامب يقارن الانتخابات الأمريكية لعام 2020 بالانتخابات الأوكرانية لعام 2004
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخاطب أنصاره في ولاية أوهايو، 26 يونيو 2021
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قارن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة العام الماضي، بالانتخابات الأوكرانية لعام 2004، متهما الديمقراطيين بتزويرها.

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وقال ترامب أثناء خطاب ألقاه أمام أنصاره في ولاية أوهايو: "كان عدد الأصوات في فيلادلفيا أكثر من عدد الناخبين...  إنهم نظموا الإقبال على التصويت حسب النموذج الكوري الشمالي".

وأضاف: "يقال إن أحداثا مماثلة وقعت في أوكرانيا عام 2004. والآن وقعت بكثافة هنا. وسنثبته".

وقد رفضت نحو 50 محكمة أمريكية، بما فيها المحكمة الأمريكية العليا حجج ترامب وأنصاره بشأن تزوير نتائج الانتخابات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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