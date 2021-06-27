إيران: محطة بوشهر النووية ستعاود نشاطها خلال اليومين المقبلين

أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن توقف العمل في محطة بوشهر النووية كان لأسباب فنية، مشيرا إلى أن المحطة ستعود إلى الخدمة خلال اليومين المقبلين.

وخلال اجتماع بمجلس الشورى الإيراني، قال صالحي إن الجهود متواصلة حاليا من أجل توفير وقود جديد لمحطة بوشهر، لافتا إلى أن التنسيقات اللازمة اتخذت مع وزارة الطاقة والبنك المركزي في هذا الخصوص.

وأضاف أن "كمية الوقود الحالية لدى محطة بوشهر، ستنتهي في غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، ونحن سنقوم بضخ الكمية الجديدة لكي تستأنف المحطة نشاطها ويتم إضافة ألف ميغاواط إلى حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد".

المصدر: "إرنا"