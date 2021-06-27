شخصيات سياسية بارزة تهنئ بكين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

تقدمت أحزاب وقادة سياسيون بالتهاني الحارة لبكين بمناسبة الذكرى المئوية المرتقبة لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وأشادت هذه الشخصيات السياسية بـ"الإنجازات البارزة التي حققها الحزب الشيوعي الصيني وإسهاماته الهامة في السلام والتنمية على الصعيد العالمي"، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا".

وجاءت رسائل التهنئة من رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف، ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أو-تشا، ورئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي جينادي زيوغانوف، وآصف علي زرداري، الرئيس الباكستاني الأسبق، فضلا عن أبو الفضل بعجي، الأمين العام لـ"جبهة التحرير الوطني" الجزائرية، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان.

وتأسس الحزب الشيوعي الصيني في 30 يوليو 1921، وهو الحزب الوحيد الحاكم في البر الرئيسي للصين.

المصدر: "شينخوا"