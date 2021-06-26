كولومبيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

سجلت كولومبيا، السبت، حصيلة قياسية لعدد الوفيات الجديدة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر مستوى 693 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة الكولومبية بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 33595 حالة، مقابل 32997 حالة في بيانات الخميس و32733 الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى 4126340.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 693 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 689 الخميس، وهو رقم قياسي سابق، و685 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 104014 حالة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 29099 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 3829487 حالة.

المصدر: RT