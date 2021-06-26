وزير الخارجية الفرنسي يزور الولايات المتحدة في 14 يوليو

أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم السبت، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيتجه إلى الولايات المتحدة في 14 يوليو القادم.

وقالت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، التي أجرت حوارا حصريا مع الوزير الفرنسي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "جان إيف لودريان سيكون في واشنطن بتاريخ 14 يوليو"​​​.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يزور الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وكان لودريان أعلن الجمعة أن باريس وواشنطن "ستتحركان معا للضغط" على المسؤولين عن الأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ أشهر.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي في باريس: "نلاحظ معا المأساة التي يمكن أن تحصل في حال تفتت هذا البلد أو زال"، وأضاف: "قررنا أن نتحرك معا للضغط على المسؤولين. نحن نعرف من هم".

المصدر: "لو جورنال دو ديمانش"