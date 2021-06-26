نزوح آلاف العائلات بسبب المعارك في محيط قندوز شمال أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغانيون عن فرار قرابة 5 آلاف عائلة من منازلها في قندوز بعد أيام من المعارك بين حركة "طالبان" والقوات الحكومية.

وقال مسؤول شؤون اللاجئين في قندوز غلام ساكي رسولي لوكالة "فرانس برس" إن "قرابة خمسة آلاف عائلة نزحت بسبب المعارك".

وأضاف أن "ما يصل إلى ألفين من تلك العائلات فرت إلى كابول وولايات أخرى".

وقال العضو في المجلس المحلي لقندوز غلام رباني رباني إن "العديد من الناس لجأوا إلى مدرسة في المدينة ووفرت السلطات لهم الطعام ومواد إغاثة أخرى".

وكانت حركة طالبان قد سيطرت لفترة وجيزة على المدينة مرتين في السنوات الماضية، لكنها الآن استولت على أقاليم محيطة وعلى معبر حدودي مجاور مع طاجيكستان.

المصدر: "أ ف ب"