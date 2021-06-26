الشرطة الألمانية: جميع ضحايا حادث الطعن في فيرتسبورغ من النساء

أفادت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، بأن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فيرتسبورغ من النساء، فيما تواصل السلطات التحقيق لكشف ملابسات الجريمة التي وقعت أمس الجمعة.

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وذكر قائد الشرطة بالمنطقة أن المشتبه به دخل متجرا وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينا وقتل الموظفة واثنتين أخريين بالمتجر. وطعن الرجل بعد ذلك خمس نساء وطفلا في الشارع وبأحد المصارف.

وقال مسؤولون إن الجاني، الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث، مهاجر صومالي يبلغ من العمر 24 عاما وكان يعاني من مشكلات نفسية في السابق.

وقال خواكيم هرمان، وزير الداخلية بولاية بافاريا، إن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه به تصرف بمفرده، لكنهم يحققون لمعرفة ما إذا كانت له دوافع مرتبطة بتنظيم متطرف.

ونقل الوزير عن أحد الشهود قوله إن المشتبه به صاح قائلا "الله أكبر" قبل شروعه في الهجوم.

وأضاف هرمان "المؤشرات عن التشدد والمشكلات النفسية... لا يستبعد أي منهما الآخر".

المصدر: "رويترز"