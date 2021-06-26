سلطات كولومبيا تعرض مكافأة مالية مقابل معلومات عن مطلقي النار على مروحية الرئيس

أعلنت السلطات الكولومبية تخصيص مكافأة مالية قدرها 3 مليارات بيسو، ما يساوي 796 ألف دولار، مقابل معلومات تسهم في القبض على مطلقي النار على مروحية كانت تقل رئيس البلاد، إيفان دوكي.

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وقال وزير الدفاع الوطني الكولومبي، دييغو مولانو، في خطاب ألقاه اليوم السبت: "تعرض مكافأة بمبلغ يصل إلى 3 مليارات بيسو على من سيقدم معلومات تمكن من العثور على المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي".

وقد تعرضت مروحية عسكرية كانت تقل الرئيس الكولومبي ووزير الدفاع وزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وبعض المسؤولين الآخرين، مساء الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين خلال تحليق شرق البلاد.

ولم يؤدي الحادث، حسب السلطات، إلى أي إصابات، وتم فتح تحقيق رسمي، بينما قال دوكي إنه سيواصل مكافحة كل العصابات الإجرامية الناشطة في أراضي البلاد.

المصدر: وكالات