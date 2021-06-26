مقتل 5 أشخاص جراء سقوط منطاد جنوب غربي الولايات المتحدة

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء سقوط منطاد إثر مساسه بخط كهربائي عالي التوتر في مدينة الباكركي بولاية نيومكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأوردت قناة KRQE التلفزيونية المحلية والشرطة أن الحادث وقع في الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي وأنه أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 13 ألف من سكان المنطقة.

وقالت شرطة ألباكركي عبر صفحتها في "تويتر" إن ضباطها "تجاوبوا مع "تحطم المنطاد.. الذي نتج فيما يبدو عن تشابكه مع خط الكهرباء".

Our officers are responding to a hot air balloon crash in the area of Central Ave and Unser Blvd where a balloon appears to have hit a power line. — Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) June 26, 2021

المصدر: "نوفوستي"