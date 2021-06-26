بعد خرق Defender البريطانية حدود روسيا.. مدمرة أمريكية تتوجه إلى البحر الأسود
أعلن الجيش الأمريكي أن مدمرة صاروخية تابعة له تتوجه إلى البحر الأسود للمشاركة في تدريبات عسكرية، وذلك بعد أيام من خرق المدمرة Defender البريطانية حدود روسيا في البحر الأسود.
وأعلنت القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا والأسطول السادس الأمريكي على حسابها المشترك في "تويتر" اليوم السبت، أن المدمرة USS Ross من فئة "أرلي بيرك" تبدأ رحلتها إلى الشرق الأوسط للمشاركة في التدريبات Sea Breeze السنوية.
#BREAKING: @USNavy#USSRoss begins northbound transit into the #BlackSea to participate in the annually held exercise @ExSeaBreeze with over 30 countries from all over the world.— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 26, 2021
Global Partnership for Peace!!#ExerciseSeaBreeze#SB21#SeaBreezepic.twitter.com/F0kHMOpTTf
وستجري هذه التدريبات خلال الفترة ما بين 28 يونيو و10 يوليو في البحر الأسود بمشاركة 32 سفينة ونحو خمسة آلاف عسكري من 32 دولة، منها أوكرانيا.
ويأتي ذلك في ظل إطلاق قوات للجيش الروسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري طلقات تحذيرية على المدمرة Defender البريطانية، بعد أن خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
المصدر: RT