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عزل عام على مدينة سيدني الأسترالية لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي وباء كورونا

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عزل عام على مدينة سيدني الأسترالية لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي وباء كورونا
Reuters
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أعلنت السلطات الأسترالية أنه سيتم فرض عزل عام صارم على مدينة سيدني لمدة أسبوعين ابتداء من مساء السبت، في محاولة لاحتواء تفش سريع لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.

وبدأت السلطات الأسترالية تطبيق عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة، بسبب تفشي سلالة "دلتا" سريعة الانتشار، لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك العزل، بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات بالفيروس.

وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة، التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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