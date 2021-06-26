هندوراس تحصل من الولايات المتحدة على 1.5 مليون جرعة لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن هندوراس ستحصل يوم الأحد المقبل على 1.5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة.

واعتبر مدير شؤون النصف الغربي من الكرة الأرضية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، خوان غونزاليز، أن تقديم اللقاح لهندوراس "أمر صائب من ناحية الصحة العامة، وبالنسبة للأمن المشترك في المنطقة".

وسيتم تقديم اللقاح ضمن التوريدات المقررة في إطار آلية "كوفاكس" الدولية لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم 80 مليون جرعة من اللقاحات للدول الأخرى بشكل مباشر أو عبر الآلية المذكورة.

وفي يوم الاثنين الماضي أفصحت الولايات المتحدة عن خطتها لتقديم الـ 55 مليون جرعة الأولى من أصل الـ 80 مليونا حول العالم، وسيتم توزيع نحو 75% منها على دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وآسيا وإفريقيا عبر آلية "كوفاكس".

المصدر: "رويترز"