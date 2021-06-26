 
مباشر

اختبار كوفيد إيجابي لصحفي أفغاني من الوفد المرافق للرئيس غني بواشنطن

أخبار العالم

اختبار كوفيد إيجابي لصحفي أفغاني من الوفد المرافق للرئيس غني بواشنطن
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأفغاني أشرف غني يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp91

أفاد المكتب الطبي للكونغرس الأمريكي بتسجيل نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية لدى مصور صحفي أفغاني من الوفد المرافق لرئيس أفغانستان أشرف غني الذي يزور واشنطن.

وأشار مصدر مطلع لـ "رويترز" إلى أن الصحفي لم يحضر لقاء غني مع زعماء الكونغرس، لكنه كان موجودا أثناء جولة التصوير للرئيس الأفغاني مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

إقرأ المزيد
الرئيس الأفغاني: بايدن أكد أن السفارة الأمريكية ستواصل عملها في كابل
الرئيس الأفغاني: بايدن أكد أن السفارة الأمريكية ستواصل عملها في كابل

وأضاف المصدر أنه حسب معلوماته، فإن جميع أعضاء الوفد تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا.

ويزور غني واشنطن لعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الكونغرس على خلفية استعدادات القوات الأمريكية لمغادرة أفغانستان.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا