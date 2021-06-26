اختبار كوفيد إيجابي لصحفي أفغاني من الوفد المرافق للرئيس غني بواشنطن

أفاد المكتب الطبي للكونغرس الأمريكي بتسجيل نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية لدى مصور صحفي أفغاني من الوفد المرافق لرئيس أفغانستان أشرف غني الذي يزور واشنطن.

وأشار مصدر مطلع لـ "رويترز" إلى أن الصحفي لم يحضر لقاء غني مع زعماء الكونغرس، لكنه كان موجودا أثناء جولة التصوير للرئيس الأفغاني مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

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وأضاف المصدر أنه حسب معلوماته، فإن جميع أعضاء الوفد تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا.

ويزور غني واشنطن لعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الكونغرس على خلفية استعدادات القوات الأمريكية لمغادرة أفغانستان.

المصدر: "رويترز"