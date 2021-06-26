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واشنطن تطالب بتحقيق مستقل في مقتل 3 من موظفي "أطباء بلا حدود" في إقليم تيغراي الإثيوبي

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واشنطن تطالب بتحقيق مستقل في مقتل 3 من موظفي
Reuters BR/SN/ZWO/FW1/Simon Newman
إقليم تيغراي في إثيوبيا
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل ثلاثة من العاملين في منظمة "أطباء بلا حدود" في إقليم تيغراي بإثيوبيا.

وقالت الوزارة إن الحكومة الإثيوبية "تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني".

وكانت المنظمة أعلنت الجمعة مقتل ثلاثة من موظفيها على يد مسلحين مجهولين في الإقليم.

وقدمت وزارة الخارجية الإثيوبية مواساتها عبر "تويتر"، لكنها قالت إنها تحث وكالات الإغاثة في المنطقة على الاستعانة بمرافقين عسكريين.

المصدر: "رويترز"

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