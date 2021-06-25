الرئيس الأفغاني: بايدن أكد أن السفارة الأمريكية ستواصل عملها في كابل

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، يوم الجمعة، إن نظيره الأمريكي جو بايدن أكد أن السفارة الأمريكية ستواصل عملها في كابل.

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وأضاف غني في مؤتمر صحفي أن بايدن أكد أيضا استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لأفغانستان.

وأعرب عن "قناعته التامة" بأن قرار انسحاب القوات الأمريكية من بلاده "يفتح فصلا جديدا في علاقاتنا مع الولايات المتحدة ولا يعني التخلي عن أفغانستان".

كما دعا الرئيس الأفغاني حركة "طالبان" إلى "وقف إطلاق النار والانخراط في العملية السياسية"، في ظل تصاعد القتال بين مقاتلي الحركة والقوات الأفغانية في عدة أقاليم.

وكان بايدن قال في وقت سابق من يوم الجمعة إن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان "لن تنتهي وستستمر" على الرغم من الانسحاب المخطط للقوات الأمريكية.

وبعد عقدين من الحرب، من المقرر أن تنسحب قوات تابعة لـ36 دولة مشاركة في مهمة الدعم الحازم لحلف الأطلسي في أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر.

المصدر: "رويترز"