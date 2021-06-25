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بايدن: الحكم الصادر بحق الشرطي قاتل جورج فلويد "يبدو مناسبا"

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بايدن: الحكم الصادر بحق الشرطي قاتل جورج فلويد
Reuters AST/MAX
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الحكم على ضباط الشرطة السابق ديريك شوفين بالسجن لأكثر من 22 عاما نظير قتله جورج فلويد "يبدو مناسبا"، مضيفا أنه لا يعرف كل تفاصيل الحكم.

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الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما

وأصدر القضاء الأمريكي الجمعة حكما بالسجن 22 عاما وستة أشهر على شوفين الذي عمل كضابط شرطة في مدينة مينيابوليس.

يذكر أن فلويد فارق الحياة يوم 25 أبريل 2020 بعد أن جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو تسع دقائق مانعا عنه التنفس الطبيعي.

وتسبب حادث وفاة جورج فلويد في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين من أصول إفريقية هزت الولايات المتحدة ودولا أخرى.

المصدر: "رويترز"

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