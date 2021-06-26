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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا يحددون شروطهم لإعادة النظر في العقوبات ضد فنزويلا

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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا يحددون شروطهم لإعادة النظر في العقوبات ضد فنزويلا
Reuters LEONARDO FERNANDEZ VILORIA
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أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا عن استعدادهم لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على فنزويلا بشرط تحقيق تقدم في مفاوضات حول تسوية الأزمة في البلاد.

وأعربت الجهات الثلاث عن القلق إزاء استمرار الأزمة في فنزويلا، مؤكدة على أن "الحل السلمي لهذه الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة يجب أن يأتي من قبل الفنزويليين عبر مفاوضات شاملة بمشاركة كافة القوى الرئيسية".

ودعت واشنطن وبروكسل وأوتاوا السلطات الفنزويلية لإطلاق سراح جميع من اعتبرتهم "معتقلين سياسيين" وضمان حرية الأحزاب السياسية وحرية التعبير ووقف "انتهاكات حقوق الإنسان".

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وأضاف البيان الثلاثي أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا مستعدة لإعادة النظر في سياسة العقوبات في حال تحقيق "تقدم ملموس في المفاوضات الشاملة".

ودعا البيان كذلك لضمان إجراء انتخابات "بالتوافق مع المعايير الديمقراطية".

وأكدت الأطراف الثلاثة استعدادها لتقديم المساعدة لفنزويلا في محاربة الأزمة الإنسانية في البلاد.

المصدر: "تاس"

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