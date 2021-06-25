مقتل 19 شخصا بهجوم مسلحين على قرويين غرب النيجر

ذكر مسؤول محلي بارز أن مسلحين قتلوا 19 قرويا في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي حيث استهدف المتشددون الأهالي المدنيين بصورة متزايدة هذا العام.

وقال رئيس بلدية تونكيويندي، كاريجو حمادو، لوكالة "رويترز"، إن الهجوم وقع أمس الخميس في قرية دانغا زاوني بمنطقة تيابيري في غرب النيجر، ولم يذكر الجهة المسؤولة عن العملية.

وأفاد تونكيويندي بأن الهجوم أسفر عن مقتل 19 مدنيا، مبينا: "قتل 3 أشخاص في القرية وقتل الباقون في الحقول".

وتمثل النيجر إلى جانب مالي وبوركونا فاسو هدفا دوريا لجماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" تنامت قوتها مؤخرا رغم انتشار آلاف المقاتلين الأفارقة والغربيين والأمميين في منطقة ساحل غرب أفريقيا.

المصدر: "رويترز"