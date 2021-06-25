وزير الدفاع الأمريكي يستقبل الرئيس الأفغاني

استقبل اليوم الخميس وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الرئيس الأفغاني أشرف غني، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية.

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وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي إن الوزير أوستن أكد خلال اللقاء على التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه شعب أفغانستان، وشدد على هدف الوزارة المتمثل في ضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

المصدر: RT