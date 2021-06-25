شوارع تل أبيب تغص بالمشاركين في الاستعراض السنوي للمثليين

تدفق على شوارع تل أبيب اليوم الجمعة آلاف المشاركين في الاستعراض السنوي للمثليين رافعين رايات قوس قزح على الرغم من القلق بسبب قفزة في حالات الإصابة بكورونا في الآونة الأخيرة.

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وسمحت حملة التطعيم السريعة في إسرائيل بانطلاق المسيرة التي يجري تنظيمها على شاطئ البحر المتوسط وكانت قد ألغيت في العام الماضي بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ويقدر عدد من حضروا الاستعراض اليوم بمئة ألف.

وقال مور إليعازر (26 عاما) وكان من بين قليلين ارتدوا الكمامات "ما زالت حلما يراودنا من المدهش للغاية أن ترى عددا كبيرا من الناس مثل هذا العدد خرجوا، وأن ترى الموسيقى والسعادة ما زلت شغوفا بذلك".

وأضاف "هناك إحساس في إسرائيل بأن كل شيء انتهى.. كوفيد وراء ظهورنا لكن يبدو أن الأمر غير ذلك هل سينتهي (كوفيد) يوما؟ لست متأكدا".

وبينما رقصت الحشود ولوحت بأعلام إسرائيل في الشوارع قال البعض إن المصاعب التي مر بها الإسرائيليون خلال الجائحة جعلتهم أقل خوفا من تفش جديد.

المصدر: رويترز