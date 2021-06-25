 
مباشر

إيطاليا: سلالة "دلتا" تمثل 16.8 بالمئة من إصابات كورونا

أخبار العالم

إيطاليا: سلالة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp69

قال المعهد الوطني للصحة في إيطاليا اليوم الجمعة، إن إصابات السلالة المتحورة من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" تمثل 16.8 بالمئة من إجمالي حالات كوفيد-19 في البلاد.

إقرأ المزيد
إيطاليا ترصد تراجعا للإصابات والوفيات الجديدة بكورونا
إيطاليا ترصد تراجعا للإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

وفي انتظار نتائح دراسة أكثر شمولا تصدر في الأيام القادمة، قال المعهد إن نسبة إصابات "حالات الإصابة بالسلالتين المتحورتين "كابا" و"دلتا" قفزت من 4.2 في مايو إلى 16.8 في يونيو"، استنادا لبيانات يوم 21 مايو.

وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا