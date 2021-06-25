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الحكومة: جنود أطفال نفذوا مذبحة في بوركينا فاسو

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الحكومة: جنود أطفال نفذوا مذبحة في بوركينا فاسو
Reuters
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ذكرت حكومة بوركينا فاسو أن المذبحة التي وقعت في شمال شرق البلاد وقتل فيها أكثر من 130 شخصا هذا الشهر نفذها في الأغلب أطفال بين سن 12 و14 عاما.

وأغار مسلحون على قرية سولهان في مساء الرابع من يونيو، وفتحوا النار على السكان وأحرقوا المنازل. وكان ذلك أسوأ هجوم منذ سنوات بالمنطقة التي تعاني من الجهاديين المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، أوسيني تامبورا، إن أغلب المهاجمين كانوا أطفالا، مما أثار استنكار الأمم المتحدة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان: "نستنكر بشدة تجنيد الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال والمراهقين. هذا انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية".

المصدر: "رويترز"

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