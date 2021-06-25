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إندونيسيا.. خيام طوارئ أمام مستشفيات جاكرتا مع تزايد الإصابات بكورونا

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إندونيسيا.. خيام طوارئ أمام مستشفيات جاكرتا مع تزايد الإصابات بكورونا
Reuters
خيمة مؤقتة خارج جناح الطوارئ في مستشفى حكومي، في ضواحي جاكرتا
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قالت وزارة الصحة الإندونيسية إنها تعكف على تحويل وحدات الطوارئ الطبية في العاصمة جاكرتا إلى خيام أمام المستشفيات لتوفير مساحات أكبر تستوعب أسرة لمرضى كورونا مع تزايد الحالات.

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وتجاوزت إصابات كوفيد-19 في إندونيسيا المليونين هذا الأسبوع، وسجلت البلاد 20574 إصابة أمس الخميس وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ بدء الجائحة.

وفرضت زيادة الإصابات ضغوطا على نظام الرعاية الصحية الهش، إذ تقترب المستشفيات في بعض المدن من الامتلاء عن آخرها، بينما أصيب المئات من أفراد الأطقم الطبية بالفيروس وتوفي ما لا يقل عن عشرة ممن تلقوا جرعة التطعيم كاملة.

وبلغ معدل شغل أسرة العزل في جاكرتا 90 في المئة يوم الأربعاء وفقا لتصريحات المحافظ أنيس باسويدان، بينما بلغ معدل شغل وحدات الرعاية المركزة 86 في المئة.

وتعاود أعداد الوفيات بفيروس كورونا الارتفاع، ودفن 143 شخصا توفوا بكورونا في جاكرتا يوم الثلاثاء وهو أعلى عدد يومي وفقا لما أعلنته إدارة الساحات في المدينة.

المصدر: "رويترز"

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