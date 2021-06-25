قتيل وجريحان جراء إطلاق نار بمركز تجاري في ماريلاند الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران جراء حادث إطلاق نار وقع في مركز تجاري بمدينة غليناردين في ولاية ماريلاند.

وأكدت شرطة المدينة، في تغريدة وجيزة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث وقع في مركز "وودمور تاون" التجاري، وأن التحقيق جار فيه، دون شرح مزيد من التفاصيل.

Shooting involving multiple victims at Woodmore Towne Centre. One person is dead and two others are injured. Investigation is ongoing. — Glenarden Police Department (@GlenardenPD) June 25, 2021

ونقلت قناة "فوكس 5" عن مسؤولين في مقاطعة برينس جورج قولهم إن أحد المصابين تعرض لجروح بليغة تهدد حياته.

A gun attack took place at a shopping mall in Glenarden County, Maryland, #USA.#Police teams were dispatched to the region.

A dozen gunshots were heard.

There is 1 dead, 2 injured information so far. pic.twitter.com/7pF9LGTCkK — Global News (@GlobalNewsEU) June 25, 2021

وأوضح قائد شرطة غليناردين، فيليب أودونيل، للصحفيين أن الحديث يدور على الأرجح عن تبادل لإطلاق الرصاص بين شخصين أمام مطعم تابع لمجمع المركز التجاري، ورجح أن الهجوم لم يكن عشوائيا.

وأكد قائد الشرطة أنه لا يملك حتى الآن أي معلومات عن إشخاص مشتبه فيهم، والتحقيق جار على مستوى المقاطعة.

المصدر: RT + "فوكس 5" + "أسوشيتد برس"