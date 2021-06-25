مجلة أمريكية: رد الفعل الروسي على المدمرة ديفيندر فاجأ البريطانيين

ذكر الباحث مارك إيبيسكوبوس أن بريطانيا ربما أرادت بدخول المدمرة ديفيندر إلى مياه البحر الأسود الروسية، تقييم حزم موسكو في الدفاع عن "ضم" شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

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ولفت الخبير المختصص في شؤون الأمن في مقال نشر بمجلة المصلحة الوطنية الأمريكية (National Interest magazine)، إلى أن المحللين البريطانيين فوجئوا بحدة رد الفعل الروسي على الحادث الذي وقع في البحر الأسود.

وقال إيبيسكوبوس بهذا الشأن: "رد فعل الكرملين يعطي إجابة لا لبس فيها تتمثل في أن موسكو لن تتسامح مع أي تحديات للوضع الحالي لشبه جزيرة القرم، عسكرية كانت أو دبلوماسية".

وأشار صاحب المقال إلى أن رد الفعل الروسي الصارم على ما حدث قد يكون محاولة لترسيم حدود صعبة، أو منع التعاون العسكري المتنامي بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، ولا سيما نشاط قوات كييف وحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود البحرية الروسية.

وأضاف إيبيسكوبوس أن رد فعل روسيا يتطابق مع الموقف الذي عبر عنه الرئيس الروسي في مقال لصحيفة "Zeit" الألمانية، حيث وصف بوتين، (وفق كاتب المقال)، الناتو بأنه "من مخلفات الحرب الباردة" التي "قوضت" الأمن الأوروبي.

وكانت روسيا اعتبرت دخول المدمرة البريطانية "ديفيندير" إلى مياهها الإقليمية في شبه جزيرة القرم استفزازا خطيرا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 23 يونيو أن سفينة روسية أطلقت نيرانا تحذيرية، وألقت طائرة "سو 24" قنبلة في مسار السفينة البريطانية لتحذيرها، قبل أن تغادر السفينة المياه الروسية.

بالمقابل، ادعت بريطانيا أن تحركات سفينتها جرت في "المياه الإقليمية الأوكرانية" وكانت متوافقة مع القانون الدولي، وأن قواتها لم ترصد أي إطلاق نار تحذيري باتجاه السفينة، في حين وصفت موسكو التصريحات البريطانية هذه بشأن الحادث بأنها "كاذبة".

المصدر: نوفوستي