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رصد علاقة طردية بين كورونا وتعاطي الحشيش

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رصد علاقة طردية بين كورونا وتعاطي الحشيش
Reuters
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قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن دولا كثيرة شهدت ارتفاعا في نسب تعاطي الحشيش المخدر (القنب) خلال جائحة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير للمكتب فقد تعاطى نحو 275 مليون شخص المخدرات حول العالم العام الماضي، بينما عانى 36 مليون شخص من مضاعفات تعاطي المخدرات.

وفي استطلاعات رأي للعاملين بالصحة في 77 دولة، قال 42% إن تعاطي الحشيش قد زاد. كما لوحظت أيضا زيادة في تعاطي العقاقير الطبية المخدرة لغير أغراض العلاج، في الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأربعة والعشرين عاما الأخيرة، زاد تعاطي الحشيش أربعة أضعاف في بعض الأنحاء، فيما تراجعت نسبة المراهقين الذين يعتبرون الحشيش ضارا بنحو 40%.

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية للمكتب إن "منظور قلة مخاطر تعاطي المخدرات ارتبط بارتفاع معدلات تعاطيها، وتعكس نتائج تقرير المكتب في 2021 الحاجة لسد الفجوة بين المنظور والواقع، لتوعية الشباب وحماية الصحة العامة".

المصدر: U.S News

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