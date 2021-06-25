ديمقراطيون يحثون بايدن على التراجع عن خطوات اتخذها ترامب تجاه إسرائيل

وجه 73 ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن تحثه على اتخاذ عدد من التحركات ضد "تخلي إدارة ترامب عن سياسة أمريكا" المعتادة تجاه القضية الفلسطينية.

ودعت الرسالة بايدن إلى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، والضفة الغربية محتلة، وهما شيئان قالت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إنها لن تفعلهما بعد الآن.

وجاء في الرسالة: " يجب توضيح أن الولايات المتحدة تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي، من خلال إعادة إصدار توجيهات لوزارة الخارجية والجمارك الأمريكية ذات الصلة بهذا المعنى".

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد قلب عقودا من السياسة الأمريكية في المنطقة، من خلال تمهيد الطريق لإسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، بالإضافة إلى توقيع ترامب على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"