ميركل تدعو القادة الأوروبيين إلى إظهار الشجاعة بشأن روسيا

نقلت وكالة بلومبيرغ عن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنه لم يتم التوصل في بروكسل إلى اتفاق بشأن تنظيم قمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

إقرأ المزيد

وأشارت ميركل إلى أنها تأمل في أن يبدي القادة الأوروبيون المزيد من الشجاعة بشأن هذه القضية، لافتة إلى أن مناقشة مبادرتها في بروكسل "لم تكن سهلة".

وكانت وكالة بلومبيرغ ذاتها قد ذكرت في وقت سابق أن أن نحو عشر دول أوروبية عارضت عقد اجتماع على مستوى القمة مع روسيا.

كما كتبت صحيفة فاينانشيال تايمز أن أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريدان من الاتحاد الأوروبي أن يفكر في دعوة بوتين لحضور القمة، فيما أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن المبادرة المعنية تخص ميركل، وأن ماكرون يدعمها.

ويرى بيسكوف أن الفكرة يجب أن يناقشها الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من المهم معرفة ما إذا كان جميع أعضاء الاتحاد يوافقون أم لا على لقاء مع ممثلي موسكو.

وذكرت بلومبيرغ أن حوالي عشر دول في الاتحاد "أعطت إشارة" خلال المناقشة في بروكسل بأن الفكرة ذاتها لا تعجبها، أو أنها طرحت من دون أي تحضير، لافتة إلى أن مسودة البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي تنص على أن رؤساء دولها "سيدرسون الأشكال الحالية للحوار مع روسيا، بما في ذلك الحوار على مستوى القادة"، وجرى، مع ذلك، وضع هذا الجزء من النص بين قوسين، ما يشير إلى أن الوثيقة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي.

المصدر: نوفوستي