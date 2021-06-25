4 دول أمريكية جنوبية في قائمة الأكثر تضررا من كورونا

يواصل تفشي وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح حول العالم، حيث بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن حوالي 3.9 مليون، فيما تم تسجيل نحو 180 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

قائمة بعشر دول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا:

1- الولايات المتحدة: 603178 حالة وفاة، و33.6 ألف إصابة.

2- البرازيل: 509141 حالة وفاة، و18.2 مليون إصابة.

3- الهند: 391981 حالة وفاة، و10.1 مليون إصابة.

4- المكسيك: 232068 حالة وفاة، و2.5 مليون إصابة.

5- بيرو: 191073 حالة وفاة، ومليونان و36000 إصابة.

6- روسيا: 131463 حالة وفاة، و5 ملايين و388695 إصابة.

7- بريطانيا: 128312 حالة وفاة، و4.7 مليون إصابة.

8- إيطاليا: 127362 حالة وفاة، و4 ملايين و255700 إصابة.

9- فرنسا: 111068 حالة وفاة، و5 ملايين و862 إصابة.

10- كولومبيا: 102636 حالة وفاة، و4.6 مليون إصابة.

المصدر: جونز هوبكنز