الشرطة الفرنسية تجلي سيدة كانت تستحم في نافورة ألقت فيها عشرات آلاف اليوروهات

قالت الشرطة الفرنسية يوم الخميس إنها تدخلت لإجلاء سيدة كانت تستحم في نافورة بوسط مدينة ديجون، بعد أن ألقت فيها أكثر من 47 ألف يورو.

وكانت السيدة تسبح في نافورة مياه بساحة الجمهورية ظهر يوم الخميس قبل تدخل رجال الأمن لنقلها إلى مستشفى المدينة.

وتولى بعدها ضباط الشرطة وعمال البلدية مسؤولية إفراغ النافورة وجمع الأموال الموجودة بها، والتي كانت من فئات 10 و20 و50 و100 يورو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة قولها: "تدخلنا لوضع المرأة في مكان آمن واستعادة الأوراق النقدية الطافية فوق الماء".

المصدر: "لوفيغارو"