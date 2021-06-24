كندا: لا دليل على أن إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية كان بنية مبيتة

قالت كندا يوم الخميس إنها لم تجد دليلا يثبت أن إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية العام الماضي كان بنية مبيتة مرجعة سبب الحادث إلى ما وصفته بعدم الكفاءة وتهور المسؤولين عنه.

وقال فريق كندي خاص كُلف بمراجعة كل المعلومات المتاحة عن الحادث ومنها معلومات مخابرات سرية إنه "لم يعثر على دليل يشير إلى أن مسؤولين إيرانيين أمروا بإسقاط الطائرة أو أنه (الحادث) وقع بنية مبيتة".

وأضاف الفريق في تقرير: "هذا لا يعفي إيران من مسؤوليتها على الإطلاق في مقتل 176 إنسانا بريئا".

يذكر أن طائرة ركاب أوكرانية أسقطت بنيران الدفاع الجوي الإيراني فوق مطار طهران في 8 يناير 2020 بالخطأ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وكان بين القتلى 55 مواطنا كنديا و30 فردا يحملون إقامات كندية دائمة.

المصدر: "رويترز"