الخارجية الأمريكية: لا تزال لدى واشنطن خلافات كبيرة مع إيران بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي

أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن واشنطن "لا تزال لديها خلافات كبيرة مع إيران بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي تحدث إلى صحفيين بشرط عدم نشر اسمه قوله إن "واشنطن لن تعود لمحادثات فيينا إذا اعتقدت أنها لن تنتهي باتفاق"، لافتا إلى أن بلاده "ستعود بعد فترة ليست ببعيدة إلى الجولة السابعة من المحادثات".

وأضاف أن "الوقت ليس عاملا إيجابيا في المحادثات بشأن عودة إيران للاتفاق النووي، والعملية لن تظل قائمة لأجل غير مسمى".

وحذر من أن "الأمور ستزداد تعقيدا إذا لم تمدد إيران التفاهم الفني مع وكالة الطاقة"، مضيفا أنه "إذا لم تتجاوز أمريكا وإيران الخلافات في المستقبل القريب فستعيد واشنطن النظر في المسار الذي تسلكه".

كما استنكر المسؤول "استمرار احتجاز أمريكيين في إيران"، قائلا إن ذلك "فضيحة، وواشنطن لن تهدأ إلى أن يعودوا للوطن".

وفي حديثه عن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، أكد المسؤول الأمريكي أن "شخص الرئيس الإيراني لا يؤثر على المصالح الأمريكية الأساسية مع إيران".

المصدر: "رويترز"