بايدن يعلن عن صفقة "ستوفر ملايين الوظائف" للأمريكيين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن توصله لعقد اتفاقية خاصة بالبنية التحتية، من شأنها توفير "ملايين الوظائف" للأمريكيين.

وكتب بايدن في تغريدة: "لقد عقدنا صفقة. اجتمعت مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ – 5 ديمقراطيين و5 جمهوريين – وتمت صياغة اتفاقية للبنية التحتية ستخلق ملايين الوظائف الأميركية".

We’ve struck a deal. A group of senators – five Democrats and five Republicans – has come together and forged an infrastructure agreement that will create millions of American jobs. — President Biden (@POTUS) June 24, 2021

يذكر أن ميزانية لوزارة النقل اقترحها بايدن في مايو كشفت تركيزه على البنية التحتية للبلاد، حيث عززت تمويل القطارات ووسائل النقل، وكذلك الإنفاق على الطيران وسلامة الطرق السريعة.

وسيتم إنفاق 88 مليار دولار وفقا للميزانية المقترحة، بعضها لتحديث 20 ألف ميل من الطرق السريعة والطرق وإصلاح عشرة جسور تعتبر الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية، وإصلاح أسوأ عشرة آلاف جسر صغير.

المصدر: RT