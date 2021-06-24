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بايدن يعلن عن صفقة "ستوفر ملايين الوظائف" للأمريكيين

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بايدن يعلن عن صفقة
Reuters BRV
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن توصله لعقد اتفاقية خاصة بالبنية التحتية، من شأنها توفير "ملايين الوظائف" للأمريكيين.

وكتب بايدن في تغريدة: "لقد عقدنا صفقة. اجتمعت مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ – 5 ديمقراطيين و5 جمهوريين – وتمت صياغة اتفاقية للبنية التحتية ستخلق ملايين الوظائف الأميركية".

يذكر أن ميزانية لوزارة النقل اقترحها بايدن في مايو كشفت تركيزه على البنية التحتية للبلاد، حيث عززت تمويل القطارات ووسائل النقل، وكذلك الإنفاق على الطيران وسلامة الطرق السريعة.

وسيتم إنفاق 88 مليار دولار وفقا للميزانية المقترحة، بعضها لتحديث 20 ألف ميل من الطرق السريعة والطرق وإصلاح عشرة جسور تعتبر الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية، وإصلاح أسوأ عشرة آلاف جسر صغير.

المصدر: RT

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