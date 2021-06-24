تقديرات منظمة الصحة العالمية حول مدى ضرورة تلقي جرعات جديدة من لقاحات كورونا

كشفت وثيقة داخلية بمنظمة الصحة العالمية أنها تتوقع احتياج بعض الفئات الضعيفة وخاصة المسنين، إلى جرعة سنوية معززة من لقاحات فيروس كورونا للوقاية من السلالات المتحورة.

والتقديرات الجديدة للمنظمة مدرجة بتقرير نقلت فحواه وكالة "رويترز" ويبحثه تحالف "غافي" الذي يشارك منظمة الصحة في قيادة برنامج "كوفاكس" للقاحات.

وتشير الوثيقة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن إعطاء الجرعات المعززة السنوية لفئات الناس، التي تتعرض لمخاطر مرتفعة، سيناريو أساسي "إرشادي".

كما تفيد الوثيقة بأن تقديرات المنظمة تتمثل في أنه يجب إعطاء الجرعات المعززة لباقي فئات الناس بشكل عام مرة في كل سنتين.

وكانت شركتا "مودرنا" و"فايزر" الأمريكيتان، اللتان تنتجان لقاحات واقية من الفيروس، قالتا إن العالم سيحتاج قريبا لجرعات وقائية للحفاظ على مستوى عال من المناعة لكن الأدلة على ذلك لا تزال غير واضحة.

المصدر: "رويترز"