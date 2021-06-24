بوتين يهنئ باشينيان بفوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في أرمينيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بفوز حزبه "العقد المدني" في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في بلده قبل مدة قصيرة.

وأكد الكرملين في بيان له أن بوتين أعرب لباشينيان، في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الخميس، عن تمنياته بالنجاح في تشكيل الحكومة الجديدة، مع تأكيد الحرص المتبادل على فعل كل ما يمكن لتعزيز العلاقات التحالفية بين روسيا وأرمينيا.

ولفت الكرملين إلى أن بوتين وباشينيان بحثا خاصة ملف إقليم قره باغ، مع التشديد على أهمية التطبيق التدريجي للاتفاقيتين الثلاثيتين المبرمتين في التاسع من نوفمبر و11 يناير الماضيين بينهما ورئيس أذربيجان إلهام علييف.

وتعهد الجانب الروسي بمواصلة جهود الوساطة الرامية إلى ضمان الاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT